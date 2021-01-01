بقرار من كولر .. شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي

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صورة الخبر: كولر
كولر


كشف الإعلامي أحمد شوبير، بالأسماء، رباعي الأهلي الأقرب للرحيل في يناير عن أسوار القلعة الحمراء، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

لاعبون خارج الأهلي بقرار من كولر
وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير : "كولر سيسلم تقريرا لإدارة النادي الأهلي للمطلوب منه".

وتابع: “هذا الرباعي الأقرب للرحيل وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، الراجل هيقول هو محتاج مين ومش محتاج مين ، وإن كان الأمر ده هيتم تأجيله شوية ممكن ميبقاش القرار النهائي في يناير ممكن يقولك أنا محتاج الأربع لاعبين، ممكن يقولك عايز الاتنين ال3 وارد جدا”.

وأضاف: “الأمر في يد كولر، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين مجلش الإدارة للحديث أيضا عن الصفقات الجديدة اذا كان هناك صفقات جديدة”.

المصدر: elbalad

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