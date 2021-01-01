كل ما لا تعرفه عن مرض الكبد الدهني



الكبد الدهني الكبد الدهني



يعد الكبد الدهني من أكثر الأمراض التي تصيب الكبد هو عبارة عن مرض يصيب الكبد، أين تتراكم الدهون بشكل كبير في خلايا الكبد.





الأعراض:





- يتطور الكبد الدهني بشكل صامت لفترة طويلة ، ولهذا لا يعي أغلبية الأشخاص المصابين به بمرضهم إلا في وقت متأخر.

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- تشمل اعراض الكبد الدهني :* آلام وانتفاخ البطن.* تورم البطن والقدمين.* فقدان الشهية.* الغثيان.* التعب و الإرهاق.* التشوش الذهني.* اليرقان (اصفرار الجلد والأغشية المخاطية).الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالكبد الدهني- قد يصيب المرض جميع الأشخاص حتى بدون سوابق مرضية ، ولكن أغلبية الحالات تكون لدى الأشخاص الذين يعانون من :* فرط الوزن أو السمنة (Surpoids ou obésité).* السكري من النوع 2 (Diabète type 2).* الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الأيض أو متلازمة التمثيل الغذائي (Syndrome métabolique).* تعاطي بعض الأدوية مثل الأميودارون (Amiodarone) ، الستيروييدات (Stéroïdes) ، تاموكسيفان (Tamoxifène) ...العلاج والوقاية- يتم علاج المرض حسب الحالة المسببة لظهوره ، فيتم علاج المرض لدى الأشخاص المصابين بالسمنة باتباع نظام غذائي صحي يرتكز على الخضروات والفواكه والأسماك والأحماض الدهنية ذات مصدر نباتي كزيت الزيتون مع التقليل من الأغذية التي تحتوي بشكل كبير على الأحماض الدهنية المشبعة والكربوهيدرات ، التوقف عن شرب الكحول في حال الكبد الدهني الكحولي ، أخذ الأدوية المضادة لارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية في حال ارتفاع مستويات هذه الأخيرة في الدم ، وبالمحافظة على نسب سكر منخفضة بالدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 من خلال شرب أو تغيير أو تعديل جرعات الدواء بعد استشارة الطبيب المعالج.- تتم الوقاية من المرض بالنسبة للأشخاص غير المصابين ، بالتغذية الصحية والتقليل من المأكولات السريعة والمشروبات الغازية ، تزويد الجسم بالمياه بشكل مستمر ، تفادي شرب الكحول ، المحافظة على وزن مثالي ، والقيام بالتمارين الرياضية لعدة مرات في الأسبوع.