استشاري عظام: جراحة تركيب المفاصل أصبحت مستبعدة

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جراحة تركيب المفاصل


قال الدكتور يوسف سراج الدين استشارى جراحات العظام وعلاج المفاصل، أن جراحة تركيب المفصل أصبحت عمليات نادرة.

وأضاف استشارى جراحات عظام، خلال حواره ببرنامج “أنا والطبيب” المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامية مارى نعيم، أننا نبدأ أول جلسة مع المريض تحت مسمى "البلازما المضاعفة"، لأنها ضد الالتهاب كما أنها تضمن مضاعفة الصفائح الدموية والبلازما.

وأكد، أن الجلسة الثانية فى حالة عدم التحسن بشكل جيد نعمل على إضافة عوامل نمو مثلاً وغيرها من المساعدات التى تحسن الدورة الدموية فى منطقة الغضروف والركبة، أو عمل تقوية للجسم لتحسين وتزويد البلازما بطريقة طبيعية.

المصدر: elbalad

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