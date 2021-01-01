أعراض الإصابة بسرطان الحلق



سرطان الحلق سرطان الحلق

في بعض الأحيان، قد يشعر الشخص بصعوبة مستمرة في بلع الطعام مع ألم في الحلق، ويحذر الخبراء من أنه لا يجب تجاهل هذه الأعراض أبدًا لأنها يمكن أن تكون علامات لأمراض مميتة مثل سرطان الحنجرة.



وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، يزداد سرطان الحنجرة في الولايات المتحدة بنسبة 2-3 في المائة كل عام، مع الإبلاغ عن أكثر من 13000 حالة جديدة حتى الآن هذا العام.



ما هو سرطان الحلق؟

يشير سرطان الحلق إلى السرطان الذي يتطور في البلعوم أو الحلق أو الحنجرة، والحلق عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في العنق، حيث يبدأ سرطان الحلق غالبًا في الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق من الداخل.

قد يعجبك أيضا...

أعراض سرطان الحلققد تشمل العلامات العامة لسرطان الحلق ما يلي، وفقا لموقع تايمز ناو:مشاكل البلعيمكن أن يسبب سرطان الحلق أيضًا ألمًا طفيفًا أو شديدًا أو إحساسًا حارقًا عند مضغ الطعام وابتلاعه، وقد يلتصق الطعام أحيانًا في حلقك.التهاب الحلقيعد الألم أو عدم الراحة في الحلق الذي لا يزول أحد أكثر أعراض سرطان الحلق شيوعًا.وجود كتلة في الحققد يكون هناك كتلة في حلقك ناتجة عن تضخم أو تورم العقدة الليمفاوية، حيث أن التورم في واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية هو عرض شائع لسرطان الحلق، وكذلك سرطان الرأس والرقبة، وقد لا تكون الكتل التي تظهر وتختفي عادة بسبب السرطان، وعادة ما يشكل السرطان كتلة تكبر ببطء.تغيرات الصوتمن أبرز أعراض سرطان الحلق تغير الصوت، وقد تلاحظ اختلافًا طفيفًا في الصوت حيث قد يكون أكثر هدوءًا أو صوتًا أجشًا أو يبدو كما لو كنت مصابًا بنزلة برد طوال الوقت، كما قد تتعثر بعض كلماتك أو تواجه مشكلة في نطق أصوات معينة.بقع بيضاء على اللسانقد تلاحظ بعض البقع البيضاء على لسانك والتي تصبح مزمنة، على الرغم من أنها لا تسبب أي ألم.