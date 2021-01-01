أعرف أضرار أرتفاع حمض البوليك المرتفعة في الجسم



حمض البوليك حمض البوليك



إذا كان الفرد محبًا لأكل الكثير من المأكولات البحرية أو اللحوم العضوية مثل الكبد، فمن المحتمل أن يكون هناك ترسب كبير لحمض اليوريك الزائد في الجسم، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.



فرط حمض اليوريك في الدم

تعرف هذه الحالة باسم فرط حمض اليوريك في الدم، والذي يسبب تكوين بلورات حمض اليوريك، ثم تستقر تلك البلورات في المفاصل مسببة أمراضًا مرتبطة بالعظام مثل التهاب المفاصل، مما يؤدي إلى الشعور بألم مزمن، كما تستقر البلورات أيضًا في الكلى مكونة حصوات.



رتفاع مستويات حمض البوليك

هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم، ويفضل التقليل من تناولها مثل:

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سمك السلمونالفولالذرةوكذلك هناك عوامل خطيرة مرتبطة بارتفاع مستوى حمض البوليك مثل:الإفراط في شرب الكحول.الإفراط في تناول الأدوية.التعرض للمبيدات الحشرية.ارتفاع معدل ضغط الدم.الإصابة بـ مرض كلوي.مستويات الجلوكوز غير المنتظمة.الإصابة بالسمنة المفرطة.قصور الغدة الدرقية.التمارين الرياضية المفرطة.إذا لم يتم علاج ارتفاع حمض البوليك في الجسم، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تلف دائم في العظام والمفاصل والأنسجة وأمراض الكلى وأمراض القلب وكذلك النقرس.