أعرف أضرار أرتفاع حمض البوليك المرتفعة في الجسم

إذا كان الفرد محبًا لأكل الكثير من المأكولات البحرية أو اللحوم العضوية مثل الكبد، فمن المحتمل أن يكون هناك ترسب كبير لحمض اليوريك الزائد في الجسم، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.
فرط حمض اليوريك في الدم
تعرف هذه الحالة باسم فرط حمض اليوريك في الدم، والذي يسبب تكوين بلورات حمض اليوريك، ثم تستقر تلك البلورات في المفاصل مسببة أمراضًا مرتبطة بالعظام مثل التهاب المفاصل، مما يؤدي إلى الشعور بألم مزمن، كما تستقر البلورات أيضًا في الكلى مكونة حصوات.
رتفاع مستويات حمض البوليك
هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم، ويفضل التقليل من تناولها مثل:
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