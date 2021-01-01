إذا أخذ مليما من زوجته.. سالم عبد الجليل: لا قوامة للرجل

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صورة الخبر: سالم عبد الجليل
سالم عبد الجليل

أوضح الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، والداعية الإسلامي، أن معنى قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

وقال سالم عبد الجليل، خلال تصريحات تليفزيونية: لو هدخل أنا وحضرتك شركة، وأنت ليك نسبة 51% وأنا ليا نسبة 49 %، فمن له سلطة اتخاذ القرار، أكيد صاحب نسبة الـ51%.

وتابع قائلًا: المفروض أن أجهز بيتي وأروح للست الهانم سواء بنت أو سيب، وأقولها دا مهرك على طبق من فضة أو ذهب، وأنا مش عايز منك غير شنطة هدومك.

أحيانا تدفع الست في تأسيس البيت أكثر من الرجل وهذا خلل
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف سابقا: يبقى شركة البيت دي من الذي أسسها هو الرجل بنسبة 100%، لكن الخلل الحادث اليوم، أن الست تدفع في تأسيس البيت وتجهيزه ربما أكثر من الرجل.

وتابع الداعية الإسلامي سالم عبد الجليل، الست بتنزل تشتغل وتنفق والرجل بيلزمها للأسف بأنها تحط كل فلوسها في البيت وأحيانا بياخد الفيزا بتاعتها وهذا مخالف؛ لأن المرأة لها كيانها وذمتها المالية، وبياخد كل مرتبها، وفي النهاية يقول القوامة، لكن هو بذلك أضاع حقه في القوامة وضيع على نفسه هذا الحق لما سمح لنفسه ياخد مليم من مراته ولما سمح لمراته تجهز البيت معه، وأنا لست ضد التعاون، لكن في إطار التعاون من الإلزام.

المصدر: cairo24

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