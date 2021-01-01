إذا أخذ مليما من زوجته.. سالم عبد الجليل: لا قوامة للرجل

أوضح الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، والداعية الإسلامي، أن معنى قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
وقال سالم عبد الجليل، خلال تصريحات تليفزيونية: لو هدخل أنا وحضرتك شركة، وأنت ليك نسبة 51% وأنا ليا نسبة 49 %، فمن له سلطة اتخاذ القرار، أكيد صاحب نسبة الـ51%.
وتابع قائلًا: المفروض أن أجهز بيتي وأروح للست الهانم سواء بنت أو سيب، وأقولها دا مهرك على طبق من فضة أو ذهب، وأنا مش عايز منك غير شنطة هدومك.
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