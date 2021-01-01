حالة الطقس غدا.. أمطار وشبورة مائية على القاهرة



أمطار وشبورة مائية أمطار وشبورة مائية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين في البلاد، حيث أن هناك فرص لسقوط الأمطار على شرق القاهرة والسواحل الشمالية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.



وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم أخر أخبار الأرصاد والأحوال الجوية للمواطنين، سنقدم لكم عبر السطور التالية تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري في كافة محافظات الجمهورية.





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حالة الطقس غدا الاثنين 14 نوفمبر 2022أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس غدا في البلاد، حيث قالت إن الأحوال الجوية نهارًا معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، كما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جنوب الصعيد، ويأتي مائلًا للحرارة على شمال الصعيد.وعن الأحوال الجوية غدًا في الليل، أوضح خبراء الهيئة أنه مائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد باستثناء مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والتي ستشهد طقسًا لطيفًا.أمطار في الإسكندريةالظواهر والأحوال الجويةولفتت الأرصاد إلى أنه البلاد ستشهد عدد من الظواهر الجوية المؤثرة كالأمطار والشبورة المائية وسيطرة الغيوم على سماء الجمهورية، وجاءت الظواهر الجوية كالآتي:أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة بنسبة حدوث 20% تقريبًا.أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة على محافظة مطروح بنسبة حدوث 30 إلى 40%.شبورة مائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه الحبري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.طقس غائم على كافة أنحاء الجمهورية.أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% تقريبًا.حالة البحر المتوسط والبحر الأحمرالبحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.