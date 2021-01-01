بشكل رسمي كشف الستار عن Realme 10 الجديد في الخارج

اعلنت شركة ريلمي بشكل رسمي في الخارج عن هاتف Realme 10 الجديد كُليًا والمنتظر بشدة، والذي ظهرت تسريباته بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضيه، وشوقت له الشركة بأنه سيُقدم أداء فائق بـ16 جيجا رام، حيث تعتبر هواتف هذه السلسلة من ريلمي من أهم الهواتف التي يتم إطلاقها للأسواق العالمية.
مواصفات Realme 10 :-
وزن 178 جرام وأبعاد 159.9×73.3×7.95 مم
خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري في نفس الوقت
شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز
طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة
معالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2
واجهة ريلمي Realme UI 3.0 مبنية على Android 12
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الرامات تأتي من نوع LPDDR4x والذاكرة UFS 2.2
كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 بمستشعر OV16A1Q تدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية تأتي Mono
الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C
ألوان الهاتف الأبيض والأزرق
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!