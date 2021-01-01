بشكل رسمي كشف الستار عن Realme 10 الجديد في الخارج



Realme 10 Realme 10

اعلنت شركة ريلمي بشكل رسمي في الخارج عن هاتف Realme 10 الجديد كُليًا والمنتظر بشدة، والذي ظهرت تسريباته بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضيه، وشوقت له الشركة بأنه سيُقدم أداء فائق بـ16 جيجا رام، حيث تعتبر هواتف هذه السلسلة من ريلمي من أهم الهواتف التي يتم إطلاقها للأسواق العالمية.



مواصفات Realme 10 :-

وزن 178 جرام وأبعاد 159.9×73.3×7.95 مم

خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري في نفس الوقت

شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

معالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

واجهة ريلمي Realme UI 3.0 مبنية على Android 12

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات تأتي من نوع LPDDR4x والذاكرة UFS 2.2



كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 بمستشعر OV16A1Q تدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية تأتي Mono

الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأبيض والأزرق

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تم تسعير هاتف Realme 10 الجديد كُليًا في الخارج للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 230 دولار او حوالي 5600 جنية مصري، وجاءت النسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 250 دولار او حوالي 6100 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 270 دولار او حوالي 6600 جنية مصري.اما عن النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فجاءت بسعر 280 دولار او حوالي 6800 جنية مصري، والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 300 دولار او حوالي 7300 جنية مصري.ويعتبر الهاتف متكامل الى حد كبير، حيث يتميز بالشاشة التي تعتبر ممتازة كنوع وكدقة ومعدل تحديث، كما يأتي مع معالج يُقدم أداء ممتاز جدًا في هذه الفئة السعرية، بالإضافة الى بطارية تدعم الشحن السريع، لكن لا تعتبر الكاميرات متميزة على جانب الوظائف والأرقام، كما لا يدعم الهاتف السماعات الـStereo او مستشعر NFC