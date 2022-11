اطلاق Redmi A1 Plus الإقتصادي رسميًا في السوق الإماراتي

Redmi A1 Plus Redmi A1 Plus

قامت شركة شاومي المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية بالكشف بصورة رسمية في سوق الإمارات العربية المُتحدة عن جوال Redmi A1 Plus الجديد كُليًا، والذي ينطلق في الأسواق للمنافسة في قطاع الهواتف الذكية الإقتصادية ذات السعر المُنخفض، وتعتبر تلك الفئة من الهواتف مرغوبة الى حد كبير.



مواصفات Redmi A1 Plus :-

وزن الجوال 192 جرام

أبعاد الجوال 164.9×76.8×9.1 مم

الخامات الخارجية بالكامل تأتي من البلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ذاكرة خارجي بحجم 1 تيرا

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل بجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 400 شمعة

معالج ميدياتك Helio A22 ثماني النواة، والأنوية من نوع Cortex A53 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي PowerVR GE8320

نظام تشغيل Android 12 نسخة Go Edition بواجهة MIUI 12

مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة تأتي من نوع eMMC 5.1



كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، والثانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل QVGA

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجودة في الظهر

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير يتم شحنها من خلال شاحن بقدرة 10 وات وتتم عملية الشحن من خلال microUSB 2.0

ألوان الهاتف الأخضر والأزرق والأسود

جاء سعر جوال Redmi A1 Plus في الإمارات للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام بسعر 290 درهم إماراتي، وهو يُباع عبر الإنترنت بشكل مُباشر.