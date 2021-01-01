تطلق ريلمي هاتف Realme 10 5G الجديد كُليًا بشكل رسمي في الخارج



Realme 10 5G Realme 10 5G

أعلنت شركة ريلمي في الخارج بشكل رسمي عن Realme 10 5G الجديد كُليًا، والذي يأتي بعد أيام قليلة من كشف ريلمي عن Realme 10 العادي، وتعتبر الفروقات بين الهواتف ليست كبير إلا أن النسخة الجديدة تأتي داعمة لشبكات الجيل الخامس بشكل كامل من خلال معالج إقتصادي جيد من ميدياتك.



مواصفات Realme 10 5G :-

وزن 191 جرام وأبعاد 164.4×75.1×8.1 مم

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس مع كارت ميموري

شاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080×2408 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 400 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز

معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

واجهة ريلمي Realme UI 3.0 مبنية على Android 12

مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات تأتي من نوع LPDDR4X والذاكرة نوعها UFS 2.2



كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

ثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي Telephoto مُخصصة للعزل، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

الهاتف يدعم الفتح عن طريق Face Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأسود والذهبي

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جاء الكشف عن هاتف Realme 10 5G الجديد داخل السوق الصيني، حيث تم تسعير نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 180 دولار او حوالي 4400 جنية مصري، والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام فجاء سعرها يُعادل 225 دولار او حوالي 5500 جنية مصري، ولا نتوقع ان تخرج هذه النسخة للأسواق العالمية.وجاء الهاتف ببعض الإختلافات عن النسخة التي تم طرحها عالميًا من قبل، حيث نجد ان الشاشة أصبحت من نوع IPS LCD بدلًا من Super AMOLED، كما ان المعالج يُقدم أداء أضعف، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة أقل، هذا بخلاف الوزن الذي جاء أثقل بحوالي 13 جرام وهو رقم ليس بالقليل.