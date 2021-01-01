توضح تسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi K60 المرتقب



Redmi K60 Redmi K60

تستعد شركة شاومي للإعلان عن سلسلة هواتف Redmi K60 ولقد أعتمد الإصدار الرئيسي بالفعل قي قاعدة بيانات 3C في الصين.



كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi K60 القادم من شاومي، ولقد ظهر الهاتف بنموذج رقم 23013RK75C، مع توقعات أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في بداية 2023.



وتشير التوقعات إلى أن هاتف K60 يأتي بمواصفات تنافس هاتفي OnePlus Ace 2 وRealme GT Neo 5 في نفس الأسواق.

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وتوضح التسريبات أن هاتف Redmi K60 يأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.67 إنش ودقة عرض 2K، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.أيضاً على غرار هاتفي Ace 2 وGT Neo 5 يأتي هاتف K60 بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويضم بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي 30W.ويضم Redmi K60 كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي هو Sony IMX686.من جانب أخر يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل.يذكر أن سلسلة هواتف Redmi K60 تضم ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع Redmi K60 Pro وهاتف Redmi K60 Gaming.