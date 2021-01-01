إحالة جميع العاملين بمدرسة ابتدائية في المنوفية للتحقيق

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية
مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

أصدر محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قرارًا بإحالة جميع العاملين في مدرسة الفجر الجديد الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم في محافظة المنوفية؛ للتحقيق، وذلك بسبب انتشار القمامة في جميع أرجاء المدرسة، وعدم الانتظام، وعدم تواجد المعلمات في قاعات رياض الأطفال.

إحالة جميع العاملين بمدرسة ابتدائية في المنوفية للتحقيق
وكشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تفقد اليوم مدرسة الفجر الجديد الابتدائية ورياض الأطفال والإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة مركز شبين الكوم التعليمية، رفقة ثريا منصور، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن الفولي حضر طابور الصباح في المدرستين، واستمع للإذاعة المدرسة وتحية العلم، ثم تفقد قاعات رياض الأطفال في مدرسة الفجر الجديد الابتدائية، وكلف بتحويل جميع العاملين في المدرسة إلى التحقيق.

وجاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بناءً على أنه لم يجد المعلمات بداخل القاعات، بالإضافة إلى عدم إعدادهم الدروس بسجلات الدفاتر الخاصة بهم، كما وجد أن القمامة منتشرة في جميع أنحاء المدرسة، وخاصة فناء المدرسة.

وعليه كلف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة جميع العاملين بالمدرسة بسبب ما شهده اليوم في المدرسة، وإرسال تقرير فوري إلى المديرية بشأن ما حدث بالمدرستين.

المصدر: cairolive24

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