أصدر محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قرارًا بإحالة جميع العاملين في مدرسة الفجر الجديد الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم في محافظة المنوفية؛ للتحقيق، وذلك بسبب انتشار القمامة في جميع أرجاء المدرسة، وعدم الانتظام، وعدم تواجد المعلمات في قاعات رياض الأطفال.
إحالة جميع العاملين بمدرسة ابتدائية في المنوفية للتحقيق
وكشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تفقد اليوم مدرسة الفجر الجديد الابتدائية ورياض الأطفال والإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة مركز شبين الكوم التعليمية، رفقة ثريا منصور، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن الفولي حضر طابور الصباح في المدرستين، واستمع للإذاعة المدرسة وتحية العلم، ثم تفقد قاعات رياض الأطفال في مدرسة الفجر الجديد الابتدائية، وكلف بتحويل جميع العاملين في المدرسة إلى التحقيق.
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