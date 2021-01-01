نتنياهو يوجه تهديدا لـ إيران بعد تكليفه بتشكيل الحكومة



نتنياهو نتنياهو



أكد زعيم حزب الليكود، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن هناك توافقا واسعا في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي.



وجاء ذلك في أول تصريح له عقب تكليفه من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد.



وبعد حصوله على التفويض بتشكيل الحكومة الجديدة والسادسة تحت قيادته، تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة تمثل جميع سكان إسرائيل وأنه سيكون رئيس وزراء "لجميع مواطني إسرائيل، دون استثناء".

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وتابع: "هناك الكثير والكثير ممن يرحبون بنتائج الانتخابات - ولكن هناك أيضا من يقدمون نبوءات شائنة ويخيفون الجمهور. هذه ليست المرة الأولى التي يُقال فيها مثل هذه الأشياء. قالوا ذلك عن بيجن [أول زعيم لليكود]، وقالوا ذلك عني أيضا".وأكد "لم يكن هذا صحيحا حينها ولم يكن كذلك اليوم".وأضاف: "أعتزم أن أكون رئيس وزراء للجميع - لأولئك الذين انتخبوني ولمن لم ينتخبوني. إنه يعكس ما أؤمن به وما يوجه أفعالي".وشكر نتنياهو جميع أعضاء الكنيست الـ64 الذين أوصوا به وقال إنه سيشكل "حكومة مستقرة وناجحة".وفاز نتنياهو، أطول زعماء إسرائيل خدمة، البالغ من العمر 73 عاما، بخمس انتخابات قياسية لشغل مناصبهم خمس مرات - أكثر من أي رئيس وزراء آخر.وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، وإذا كان التمديد مطلوبا، فإن الرئيس لديه السلطة القانونية لمنح تمديد يصل إلى أربعة عشر يومًا إضافيًا.وفي بيان صادر عن الرئاسة، كُلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الرئيس هرتسوج لنتنياهو خلال اجتماع في مقر إقامة الرئيس: "قررت أن أمنحك، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو ، تفويضا بتشكيل الحكومة".وأكد هرتسوج إنه "ليس غافلا" عن محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد، لكن المحكمة قضت في الماضي بأن هذا ليس عائقا أمام منح نتنياهو التفويض.