نصف نهائي مرتبط السلة .. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2022-2023.
وأكدت لجنة المسابقات، أن مواجهة المرتبط تحت 16 سنة ستنطلق في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية وتليها في الخامسة والنصف مساء مواجهة الكبار على نفس الصالة.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين القطبين مساء الجمعة على نفس الصالة، على أن تكون المواجهات بحضور جماهيري قدره 500 مشجع لكل فريق.
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