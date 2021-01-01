رصد Galaxy F04s في قاعدة بيانات BIS

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Galaxy F04s

تستعد سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy F04s الذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات BIS في الهند.

تقدم العملاق الكوري قريباً إصدارها المتوسط Galaxy F04s، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من BIS عن بعض التفاصيل حول هذا الإصدار الذي يسجل بنموذج رقم SM-E045F/DS.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف سامسونج Galaxy A04s الذي يتوفر بالفعل في بعض الأسواق.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Galaxy F04s يأتي بتقنية Wi-Fi بتردد 2.4GHz، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.1.

يذكر أن هاتف Galaxy A04s السابق جاء بحجم شاشة 6.5 إنش، بجودة عرض HD+، كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع طبقة حماية من Gorilla Glass 3، ومعدل تحديث 90Hz.

ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي Galaxy F04s برقاقة معالج Exynos 850، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 15W، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السليفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

المصدر: بوابه المتميز

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