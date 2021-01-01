ينطلق جهاز العرض BenQ W1130X بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120 Hz



BenQ W1130X BenQ W1130X

قدمت BenQ مؤخراً للأسواق جهاز العرض BenQ W1130X الذي يتميز بدقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 2300 lumen.



ينطلق BenQ W1130X في السوق الصيني بدقة 1080 بيكسل، وسطوع 2300 lumens، ويمكن لجهاز العرض أن يدعم إسقاط صورة بحجم يتراوح من 60 إلى 200 إنش، أو بحجم من 152 إلى 508 سم من مسافة 1.15 إلى 1.5.



كما يدعم الجهاز التكبير البصري، مع دعم أبعاد من 16: 9 أو 16:10 أو 4: 3، أيضاً يدعم جهاز العرض تباين 500000:1، مع تغطية بنسبة 98% من ألوان Rec.709، كما يدعم تقنية HDR.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً يتميز BenQ W1130X بإضاءة 4LED تستمر حتى 30000 ساعة، مع تصميم زجاجي للعدسات، كما يضم الجهاز شريحة DMD بحجم 0.65 إنش، ويضم اثنان من مكبرات Trevolo الصوتية بقدرة 5 W، والتي تدعم ضوضاء أقل عند 28 ديسيبل.ويضم الجهاز منافذ HDMI، وUSB-A، ومدخل للسماعات، وللاعبين يوفر جهاز العرض ميزة الإدخال بإستجابة سريعة عند 8.3 مللي ثانية، بدقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، ويتوفر الجهاز بسعر 985 دولار.