تعرف على ماستودون Mastodon بديل تويتر وكيف تستخدمه؟



Mastodon Mastodon

انتقل مئات الآلاف من مستخدمي تويتر إلى تطبيق (ماستودون) Mastodon منذ أن أتم إيلون ماسك صفقة استحواذه على المنصة وتولى إدارتها، حيث تشير التقارير إلى أن المنصة خسرت أكثر من 1.3 مليون مستخدم في الفترة بين 27 أكتوبر و 1 نوفمبر فقط.



شهدت فترة إدارة ماسك لمنصة تويتر الكثير من التغييرات، منها: تسريح جماعي للموظفين، وسلسلة من التغييرات في الإشراف على المحتوى مما أدي إلى انتشار متزايد لخطاب الكراهية عبر المنصة، وإصدار ميزات جديدة في خدمة توثيق الحسابات (تويتر بلو) وسحبها في اليوم نفسه، وغيره الكثير.



تقوم شركة (Bot Sentinel) بتعقب السلوك المزيف لحسابات تويتر عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي – وذلك بتحليل أكثر من 3.1 مليون حساب ومراقبة نشاطها يوميًا – وقد وجدت أنه في الفترة بين 27 أكتوبر و 1 نوفمبر قام نحو 877 ألف مستخدم بإغلاق حساباتهم، وتم تعليق نصف مليون حساب آخر، وهذا أكثر من ضعف الرقم المعتاد.

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وقال (كريستوفر بوزي) مؤسس شركة (Bot Sentinel): “إن الارتفاع في عدد الحسابات التي أغلقت عبر تويتر يرجع جزئيًا إلى انتشار خطاب الكراهية بسبب سياسات ماسك، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من المستخدمين”.ينتقل بعض المستخدمين الذين تركوا تويتر إلى تطبيق (ماستودون) Mastodon، وقد شهد التطبيق ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين الجدد خلال شهر نوفمبر، حيث قال (يوجين روشكو) مؤسس Mastodon: “إن التطبيق قد حصل على أكثر من 489 ألف مستخدم جديد منذ 27 أكتوبر ولديه الآن أكثر من مليون مستخدم نشيط”.ما هو (ماستودون) Mastodon وكيف يختلف عن تويتر؟(ماستودون) Mastodon هو شبكة تواصل اجتماعي تعمل مثل تويتر، حيث يمكنك نشر (toots) بدلاً من التغريدات، و Boost بدلًا من إعادة التغريد، و(تفضيل) favorite بدلًا من إعجاب، كما يمكنك متابعة الأشخاص والشركات والمؤسسات، وحظر الآخرين والإبلاغ عنهم، وتبادل الرسائل، وإنشاء قوائم، وغيرها من الميزات المعتادة في تويتر.أطلق المطور الألماني ( يوجين روشكو) تطبيق (ماستودون) في أكتوبر 2016، بهدف توفير شبكة اجتماعية لا مركزية مجانية ومفتوحة المصدر، وتكون بديلًا أفضل لتويتر، وعلى عكس تويتر أو فيسبوك أو Reddit أو أي موقع تواصل اجتماعي شهير آخر، تعد (ماستودون) مؤسسة غير ربحية؛ مما يعني أن هدفها الأول هو إفادة الجمهور وليس إرضاء المستثمرين.وكونها شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر، فإن الكود البرمجي الأصلي الخاص بها متاح للجميع ويمكن إعادة توزيعه أو تعديله، كما يمكن للمطورين المستقلين المساهمة في تطوير الكود البرمجي والعثور على الثغرات والمشاكل وإصلاحها وإضافة ميزات جديدة وترجمة الواجهة إلى لغات مختلفة، وهو ما يمنح مستخدمي ماستودون حرية واستقلالية وشفافية أكثر مقارنة مع تويتر.وعلى عكس تويتر الذي يوفر شبكة اجتماعية للتدوين تتحكم بها الشركة فقط، حيث يمكن للشركة تحديد سياسة الاستخدام وضمان سلامة المحتوى وغير ذلك، فإن تطبيق ماستودون يتكون آلاف الشبكات الاجتماعية جميعها تعمل عبر خوادم مختلفة يمكنها التواصل مع بعضها من خلال نظام يسمى Fediverse. يحتوي Fediverse أيضًا على شبكات اجتماعية أخرى، مثل: PeerTube لمقاطع الفيديو و Funkwhale للموسيقى و PixelFed للصور و NextCloud للملفات.لذلك مستخدمو ماستودون يمكنهم التحكم في المحتوى الذي ينُشر ويحددون قواعد استخدامه. يعتبر أشهر مثال على ماستودون هو خدمة (Truth Social ) الشبكة الاجتماعية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.كيف تنضم إلى تطبيق ماستودون؟كيف تنضم إلى ما هو تطبيق Mastodon بديل تويتر؟نظرًا إلى أن ماستودون هي شبكة لا مركزية مفتوحة المصدر، يمكن لأي شخص امتلاك نسخة خاصة من الخدمة وتعيين القواعد والسياسات التي تنطبق فقط على هذه النسخة أو الإصدار، وهو ما يُطلق عليه (خادم ماستودون) Mastodon server.لذلك ستحتاج إلى التسجيل في خادم ماستودون محدد، ويمكن أن تستند الخوادم إلى موقع جغرافي محدد أو اهتمام بالموضوع أو الخلفية المهنية أو أي شيء يمكن للمسؤول عن الخادم أن يفكر فيه حرفيًا. على سبيل المثال يُسمح للأشخاص في خادم (dolphin.town) بنشر الحرف “E” فقط، بينما يُحظر على هواة الأدب في oulipo.social استخدام الحرف “E”.عند إنشاء حسابك لأول مرة، يمكنك أن تختار الخادم الذي يناسبك، الذي سيظهر في عنوان حسابك الشخصي، فعلى على سبيل المثال: إذا قمت بالتسجيل في Mastodon عبر خادم العدالة المناخية، فسيكون عنوان حسابك: @[ اسمك]@climatejustice.ولكن بغض النظر عن الخادم الذي قمت بالتسجيل به، ستكون قادرًا على التواصل مع المستخدمين في أي خادم آخر ، تمامًا مثل: طريقة إرسال بريد إلكتروني من جيميل إلى مستخدم Hotmail، والعكس صحيح. ومع ذلك، قد تقوم بعض الخوادم بحظر خوادم أخرى، مما يعني أنه لا يمكنك التواصل مع أي شخص من الخادم المحظور.تشغل خوادم ماستودون أفراد أو مجموعات أو مؤسسات، ولكل منها مجموعة القواعد الخاصة به فيما يتعلق بكيفية تسجيل المستخدمين، بالإضافة إلى سياسات الإشراف الخاصة بهم، حيث تسمح بعض الخوادم لأي شخص بالانضمام ، بينما تعتمد بعض الخوادم الأخرى على إرسال الدعوات للآخرين، أو تتطلب موافقة المسؤول، على سبيل المثال، يطلب خادم للعلماء المحترفين من المتقدمين تضمين رابط لأبحاثهم لإثبات أنهم محترفون بالفعل.قد يبدو اختيار أي خادم لتسجيل حسابك أمرًا مرهقًا، ولكن من الممكن نقل حسابك لاحقًا، فلا داعي للقلق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك متابعة الأشخاص بغض النظر عن الخادم الذي يتواجدون فيه.كما ذكرنا سابقًا ستجد كل ما تقوم به في تويتر في ماستودون، مثل التغريدات، والردود وإعادة التغريد والمفضلة والإشارات المرجعية وعلامات التصنيف لكن تحت أسماء أخرى، ولكن قوائم Mastodon تعمل بشكل مختلف قليلاً عن تويتر، حيث لا يمكنك إضافة أشخاص إلى القائمة إلا إذا كنت تتابعهم بالفعل.يمكنك العثور على خادم للانضمام إليه من خلال موقع(Joinmastodon.org) حيث يقدم الموقع حاليًا 106 خادمًا ملتزمًا باتفاقية خوادم ماستودون، وهي اتفاقية لفرض الاعتدال وعمل نسخ احتياطية للموقع وإعطاء تحذير لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل إغلاق أي خادم.