يريد "واتساب" حل المشكلة المزعجة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يريد "واتساب" حل المشكلة المزعجة

صورة الخبر: واتساب
واتساب

رفع تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أخيرا عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 256 إلى 1024 مستخدما، وهو أمر قد يكون مزعجا خاصة من ناحية التنبيهات.

وقال موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول أن التطبيق يختبر حاليا نسخة تجريبية يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدما بشكل تلقائي، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وتطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات.

كيف سيحدث ذلك؟

حصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر ملاحظة أسفل الشاشة عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، وتقول الملاحظة إن التنبيهات سيجري إسكاتها تلقائيا في هذه المجموعة ويطرح على المستخدم الموافقة على الأمر أو رفضه.

لماذا؟ جاءت هذه الخطوة بعدما أدرك "واتساب" أن المستخدم لا يريد أن يسمع من الجميع بطريقة تغرق واجهة هاتفه بالتنبيهات على حساب أمور أخرى مثل الرسائل القصيرة والمكالمات الفائتة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يريد "واتساب" حل المشكلة المزعجة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64733

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager