صورة مذهلة من منطقة نائية في المجرة..مثل كائن أسطوري..

تمكن تلسكوب رصد الفضاء الأوروبي من التقاط صورة مذهلة لمنطقة تشنأ فيها النجوم داخل مجرة درب التبانة على بعد 2500 سنة ضوئية من كوكب الأرض.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصورة الملتقطة بالمرصد، وفي وقت سابق من العام الجاري، تظهر المنطقة المعروفة بـ"سديم الكوز" وهي شبيهة بكائن أسطوري في حالة وقوف.
وهذه المنطقة المعروفة بـ"سديم الكوز"،؛ مؤلفة من الهيدروجين، وهي جزء من منطقة تسمى NGC 2264"، تم اكتشافها لأول مر من قبل عالم الفلك وليام هيرشيل في أواخر القرن الثامن عشر.
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