تقرير يرصد زيادة "خطاب الكراهية"..بعد استحواذ ماسك..



ايلون ماسك ايلون ماسك

توصل تقرير جديد إلى أن استخدام الإهانات العنصرية على تويتر ارتفع منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة الرقمية واسعة الانتشار .



ولطالما وعد ماسك في مناسبات عديدة باتخاذ إجراءات صارمة من شأنها خفض خطاب الكراهية والعنصرية على تويتر، لكن هذه المزاعم "لا تصمد أمام التدقيق"، وفقا لتقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية.



ورصد التقرير استخدام لفظ عنصري واحد 26228 مرة في التغريدات خلال الأسبوع الأول لماسك في تويتر ، وهو ثلاثة أضعاف متوسط ??عام 2022 ، وفقًا للتقرير.

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تأتي هذه الأرقام، فيما نجحت تويتر تحت إدارة ماسك في تقليل عدد مرات مشاهدة خطاب الكراهية على صفحة البحث والتوجيه على المنصة ،من جانبه، أوضح رئيس قسم السلامة والنزاهة في تويتر، يويه روث، أنه وفريقه يعملون على معالجة المشكلة.وأشار روث إلى أن أكثر من 1500 حساب قد تمت إزالتها خلال هذه الفترة مع تقليل وصول مثل هذا المحتوى "إلى الصفر".وأضاف روث أن هذه الزيادة كانت مدفوعة "بحملة تصيد ممنهجة قصيرة المدى"، مؤكدًا أن العديد من الحسابات التي تم حذفها كان "عناصر تنتهك القواعد بشكل متكرر".كانت بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق، أن تويتر منعت معظم موظفي قسم السلامة والنزاهة من الوصول إلى أدوات تعديل المحتوى الداخلية.بهذه القيود، لا يستطيع هؤلاء الموظفين اتخاذ إجراءات ضد مستخدمي تويتر الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب انتهاكهم قواعد النظام الأساسي من قبل مستخدمين آخرين أو أدوات تويتر الآلية.وأكد روث صحة التقرير في تغريدة قال فيها إن هذا هو "بالضبط" ما ستفعله أي شركة تمر بعملية انتقال مؤسسية، وأضاف أن قواعد تويتر ما زالت سارية.في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على سياسة محتوى تويتر، واجه ماسك نفسه انتقادات حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن نشر تغريدة عن نظرية مؤامرة لا أساس لها من الصحة حول الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.تضمنت التغريدة، التي حُذفت فيما بعد، رابطًا لمقال من موقع إلكتروني معروف بمشاركة الأخبار المزيفة.