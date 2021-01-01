سيارة أريزو 5.. وكيل شيري يقدم أحدث أسعار لأرخص سيارة يقدمها في السوق المصري



أريزو 5 أريزو 5

بشكل رسمي أعلنت شركة جي بي غبور أوتو (وكيل سيارات شيري في مصر) عن زيادة سعرية جديدة على أسعار موديل 2023 من شيري أريزو 5 التي يتم تجميعها محليا، حيث شهد هذا الموديل زيادة 15 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى مع ناقل يدوي من 280 إلى 295 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).



- فئة ثانية مع ناقل أوتوماتيكي من 310 إلى 329 ألف جنيه (زيادة 19 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة هاي لاين مع ناقل أوتوماتيكي من 325 إلى 349 ألف جنيه (زيادة 24 ألف جنيه).وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة أوتوماتيكي بباقي الفئات.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، وفرش داخلي من القماش.أما بالنسبة للتجهيزات الاخرى المتواجدة بالفئات الأعلى من السيارة فتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز جميع فئات السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.