يطلق «واتساب» تحديثا جديدا يهم عشاق المحادثات الجماعية.. طلاب الجامعات أكثر المستفيدين

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تحديث جديد أطلقه واتساب ربما كان ينتظره الكثير من الناس، والذي كان قبل تحديثه بمثابة مشكلة كبيرة تواجه طلاب الجامعات وغيرهم ممن يشتركون في عمل معين عن طريق الدخول إلى مجموعات التطبيق، وكانت هذه المشكلة تواجهم في حالة كان فريقهم كبير ولا تسعهم المجموعة، والتي يعد الحد الأقصى لها 256 مستخدمًا، فقررت الشركة أخيرًا حل المشكلة بجعل المجموعات تسع عددًا من المستخدين يفوق هذا الحجم بأضعاف.



زيادة عدد المستخدمين في مجموعات واتساب

وحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» فإن تطبيق واتساب قام برفع عدد المستخدمين القادرين على الانضمام للمجوعات من 256 مستخدمًا إلى 1024، ولكن هذا الأمر ربما يكون مزعجًا للكثير من الناس، وخاصة من ناحية التنبيهات، ولذا ذكر موقع «WABetaInfo»، والذي يتابع أخبار واتساب أولًا بأول، أن التطبيق يعمل حاليًا على اختبار نسخة تجريبية، يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي تم زيادة عدد مستخدميها عن 256 مستخدمًا، وذلك سيحدث بشكل تلقائي، بأن ذلك لن يظهر على الشاشة المستخدم.



لمن هذه الخدمة؟

تعد هذه الخدمة متاحة لجميع مستخدمي واتساب، سواء كانوا نشطين أو في المجموعات المنضمين إليها، وعند انضمام شخص إلى مجموعة يزيد عددها عن 256 مستخدمًا فإن واتساب سيظهر له ملاحظة أسفل الشاشة تخبره بأن التنبيهات سيجري إسكاتها، تلقائيًا في هذه المجموعة، ويطلب من المستخدم الموافقة على هذا الأمر أو الرفض.

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وميزة إسكات التنبيهات جاءت بعد أن أدرك واتساب أن بعض المستخدمين لا يريدون من هذا العدد الهائل من المشتركين في المجموعة أن يزعجوهم برسائلهم التي قد تغرق واجهة الهاتف بهذه التنبيهات، وغيرها من الأمور الأخرى، كالرسائل القصيرة والمكالمات الفائته.