شيفروليه .. عروض تمويل على سيارة كابتيفا لشهر نوفمبر

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صورة الخبر: شيفروليه
شيفروليه

عروض السيارات – حملة عروض الجميح للسيارات مستمرة، وتقدم عروض التمويل بالتعاون مع عدة بنوك، وتشمل سيارة كابتيفا، وهي سيارة اس يو في مدمجة تتوفر بـ 5 أو 7 مقاعد، تمتاز بالعملية وملائمة المدن، إليكم تفاصيل العروض، التي تشمل الحصول على ضمان ممتد بعد ضمان المصنع.

عرض التمويل من شركة تأجير للتمويل
0% دفعة أولى
0% رسوم إدارية
90 يوم دفع مؤجل
عرض التمويل من بنك البلاد
0% دفعة أولى
0% رسوم إدارية
2.88% مرابحة
عرض التمويل من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
يتوفر للمواطنين فقط:

البرنامج الأول: 0% دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، 3.89% مرابحة
البرنامج الثاني: ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين مع 1.99% مرابحة و1% رسوم إدارية
عرض التمويل من بنك الإمارات
البرنامج الأول: 0% دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، 3.25 مرابحة
البرنامج الثاني: ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين مع 2.75% مرابحة و1% رسوم إدارية

الشروط والأحكام
العرض صالح من 11 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2022
العرض للعملاء المحولة رواتبهم
قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل
تحتسب نسبة التأمين حسب تاريخ العميل
الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة
سنتان ضمان ممتد أو 50,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) من طرف ثالث (تبدأ الاستفادة منه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنعة)
صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع
تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات
الكميات محدودة
تطبق الشروط والأحكام

المصدر: المربع نت

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