شيفروليه .. عروض تمويل على سيارة كابتيفا لشهر نوفمبر

عروض السيارات – حملة عروض الجميح للسيارات مستمرة، وتقدم عروض التمويل بالتعاون مع عدة بنوك، وتشمل سيارة كابتيفا، وهي سيارة اس يو في مدمجة تتوفر بـ 5 أو 7 مقاعد، تمتاز بالعملية وملائمة المدن، إليكم تفاصيل العروض، التي تشمل الحصول على ضمان ممتد بعد ضمان المصنع.
عرض التمويل من شركة تأجير للتمويل
0% دفعة أولى
0% رسوم إدارية
90 يوم دفع مؤجل
عرض التمويل من بنك البلاد
0% دفعة أولى
0% رسوم إدارية
2.88% مرابحة
عرض التمويل من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
يتوفر للمواطنين فقط:
البرنامج الأول: 0% دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، 3.89% مرابحة
البرنامج الثاني: ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين مع 1.99% مرابحة و1% رسوم إدارية
عرض التمويل من بنك الإمارات
البرنامج الأول: 0% دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، 3.25 مرابحة
البرنامج الثاني: ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين مع 2.75% مرابحة و1% رسوم إدارية
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