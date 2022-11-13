الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ"سيتروين C5 آير كروس" فيس ليفت 2023 في السوق المصري



سيتروين C5 آير كروس سيتروين C5 آير كروس

أزاحت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات (القصراوي جروب) وكيل علامة سيتروين في مصر، ستارها رسميًا عن نسخة الفيس ليفت الجديدة من "سيتروين C5 آير كروس" ظهر اليوم، بالقرية الذكية، وذلك بعد ظهور السيارة في أحدث قائمة أسعار أعلنتها الشركة مطلع نوفمبر الجاري.

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وكانت الكروس أوفر SUV المدمجة قد تم الكشف عنها أول مرة عام 2017، قبل وصولها للسوق المصري في 2019، فيما تم تقديم نسخة الفيس ليفت عالميًا في يناير العام الجاري، لتصل إلى السوق المصري بعد 10 شهور.. وفي السطور التالية نتعرف على أسعار ومواصفات "سيتروين C5 آير كروس" في مصر.



الأسعار والفئات

جاءت الأسعار الرسمية لنسخة الفيس ليفت بزيادة عن النسخة السابقة قيمتها 105 ألف جنيه على الفئة الأولى و 95 ألف جنيه على الفئة الثانية، و 130 ألف جنيه على الفئة الثالثة، لتكون الأسعار على النحو التالي:

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أسعار "سيتروين C5 آير كروس" موديل 2023Live 719,900 جنيهFeel without panorama 779,900 جنيهShine 864,900 جنيهويقدم الوكيل ضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 150,00 كم.أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:• وسائد هواء أمامية وجانبية للسائق والراكب والأمامي (مع إمكانية تعطيل وسادة الراكب الأمامي)• فرامل مانعة للانغلاق ABS• برنامج ثبات إلكتروني ESP (يتضمن تحكم في الجر)• فرامل يد إلكترونية EPB• نظام مساعد عند صعود مرتفع• مثبت ومحدد سرعة• نظام تنبيه لضغط الهواء في الإطارات• حساسات ركن خلفيةوبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـأنظمة مثل: (كاميرا خلفية) كما يمكن إضافة حساسات ركن أمامية ولكن بشكل اختياري بدءًا من الفئة الثانية.. فيما تتفوق الفئة الثالثة بحصولها على (كاميرا 360ْ، مساعد ركن بحساسات جانبية، مساعد للبقاء في الحارة المروية، رصد البقعة العمياء، نظام تحكم بوضعية القيادة Grip Control يتضمن نظام تحكم عند نزول منحدر HDC، نظام التعرف على إشارات المرور).لتجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر "C5 آير كروس" فيس ليفت بخمسة اختيارات للألوان الخارجية هم: (الأسود والأبيض والأزرق ودرجتين من الرمادي)، كما يتوفر اختيار الطلاء ثنائي اللون في الفئة Shine فقط لنفس الألوان السابقة باستثناء الأسود الذي يظهر في السقف.. وأخيرًا بالنسبة لألوان التطعيمات الخارجية على المصد الأمامي وعند عتبات الأبواب فيمكن اختيارها إما باللون الأزرق أو الأسود اللامع أو الكروم الداكن.وبخلاف ذلك تتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية الخاصة بالسيارة حسب كل فئة، وذلك على النحو التالي:• الفئة الأولى (719,900 جنيه)مصابيح Eco-Led (عالي/منخفض)، إضاءة نهارية LED، حساسات إضاءة، مصابيح خلفية LED ثلاثية الأبعاد، مصباح فرامل LED مرتفع في الخلف، مصابيح ضباب خلفية، تعديل مرايا الأبواب كهربائيًا ومزودة بإشارات جانبية LED، قضبان سقف، مساحات أمامية أوتوماتيك، جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، نظام تعليق مزود بوسائد هيدروليكية..قفل مركزي، فرش قماش، تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي (يدويًا)، 3 مقاعد خلفية مستقلة كاملة الحجم مع زاوية انحناء قابلة للتعديل، مساند رأس للمقاعد الخلفية قابلة للتعديل، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، تحكم في الصوت من عجلة القيادة، بدالات نقل السرعة، باور ستيرنج كهربي، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، وحدة تكييف بمسند اليد الأمامي، نوافذ كهربائية، شاشة TFT للعدادات مقاس 12.3 بوصة، شاشة لمس مقاس 8 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto ، راديو FM/AM بأربعة مكبرات صوت ووحدتين تويتر، بلوتوث، 3 مخارج USB .• الفئة الثانية (779,900 جنيه)بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ نوافذ خلفية وزجاج خلفي داكن، تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، جنوط ثنائية اللون مقاس 18 بوصة، زر تشغيل وإيقاف السيارة، اختيار وضع القيادة Drive mode، شاشة لمس مقاس (8 أو 10 بوصة بشكل اختياري)، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي، حامل أكواب مع إضاءة LED، شاحن لاسلكي للهاتف (اختياري)، فرش جلد ألكانتارا.• الفئة الثالثة (864,900 جنيه)وبزيادة 85 ألف جنيه على سعر الفئة الثانية، تتفوق الفئة الثالثة بحصولها على سقف لون أسود، فتحات عادم مزدوجة بتطعيمات كروم، فتح باب الشنطة أوتوماتيك أو بتمرير القدم أسفل المصد الخلفي، تعديل مرايا الأبواب أوتوماتيك عند الرجوع للخلف، عتبات الأبواب الأمامية من الألومنيوم، دواسات ومسند قدم من الألومنيوم، فرش جلد نابا، تعديل مقعد السائق (كهربائيًا)، خاصية تسخين بالمقاعد الأمامية، خاصية تدليك، شاشة لمس مقاس 10 بوصة، شاحن لاسلكي للهاتف، أضواء محيطة، سقف بانوراما متحرك.