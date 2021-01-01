تنافس ذراع روبوتية العمال بالمخازن والمستودعات

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كشفت شركة أمازون، عن ذراع روبوتية، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأكواب الشفط، لالتقاط وتحديد ملايين المنتجات المتنوعة التي تمثل حوالي 65? من مخزون آمازون، وهي الذراع التي يمكن أن تحل يومًا ما محل جزء كبير من العاملين لديها.



ووفقا لـ «ديلي ميل»، الذراع الروبوتية الجديدة لشركة أمازون Amazon قادرة على التعامل مع ملايين العناصر الفريدة وفرزها، وهي علامة فارقة بالنسبة لعملاق التجارة الإلكترونية، وإشارة إلى أنها قد تحل يومًا ما محل عدد كبير من العاملين في المستودعات البشرية.



ويتم تشغيل الذراع الروبوتية، التي يطلق عليها اسم Sparrow، بمزيج من الذكاء الاصطناعي، ورؤية الكمبيوتر، وأكواب الشفط، وهي قادرة على التقاط ونقل العناصر التي تختلف في الشكل والحجم والملمس ببراعة شديدة.

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وعلى الرغم من أن الشركة لطالما تميزت بمجموعة من الأتمتة المختلفة في مراكز الإنجاز العملاقة الخاصة بها، فإن Sparrow هو أول روبوت من أمازون قادر على تمييز الكثير من العناصر، وعلى هذا النحو، يمكن أن يجعل العديد من عمال المستودعات عرضة للتسريح والإقالة في المستقبل.وقالت الشركة لشبكة CNBC إن الذراع الآلية يمكنها تحديد حوالي 65? من إجمالي مخزون أمازون، وقبل هذا الاختراع كان بإمكان العاملين من البشر فقط تقديم هذا النوع من التعريف الأكثر دقة للمنتجات.وذكرت الشركة في منشور على مدونة: "من خلال العمل مع موظفينا، سيتولى Sparrow مهام متكررة، مما يمكّن موظفينا من تركيز وقتهم وطاقتهم على أشياء أخرى، مع تعزيز السلامة أيضًا".وتابعت: "في الوقت نفسه، ستساعدنا Sparrow في تعزيز الكفاءة من خلال أتمتة جزء مهم من عملية الإنجاز لدينا حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة للعملاء."هذا ولم يتضح بعد مدى سرعة دمج Sparrow في مستودعات أمازون Amazon، وكما تلاحظ صحيفة بلومبرج فإن العديد من منتجات الشركة موضوعة على أرفف شبكية، والتي قد لا تكون متوافقة مع هذا النوع من الأذرع الآلية.وتشير أمازون إلى أن إنشاء ونشر الروبوتات الحالية والتكنولوجيا الجديدة، قد أوجد أكثر من 700 فئة جديدة من الوظائف في الشركة.وتقول الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها في منشور مدونة: "هذه الأنواع الجديدة من الأدوار، التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص عبر أمازون، تساعد بشكل ملموس في إثبات التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا والروبوتات على موظفينا ومكان عملنا''.