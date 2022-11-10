أسعار البيض اليوم 13 نوفمبر.. و«الكرتونة» بـ68 جنيهاً



أسعار البيض أسعار البيض

انخفضت أسعار البيض اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 ، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 70.75 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 73 جنيهًا حسب المنطقه



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 68.75 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 71 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 70.75 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 74 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقه .كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و 30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة باسعار 68 جنيه لكرتونة البيض الأبيض، و 70 جنيه لكرتونة البيض الاحمر، وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع ، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.ومن جانبه اشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، انه تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامه و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ لمبادره الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.