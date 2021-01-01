تعرف على أسباب فقدان الثقة في النفس وكيفية استعادتها.. «حلول بسيطة احرص عليها»

الثقة في النفس من أهم عوامل تحقيق النجاح في حياة الشخص والقدرة على تكوين علاقات جيدة مع من حوله، كونها تساعده على التواصل معهم بشكل فعاَّل، يعرف ما عليه ويقدمه، وما له فيطالب به بهدوء وحزم؛ لذا نوضح في السطور التالية أسباب فقدان الثقة في النفس وكيفية استعادتها.
أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الثقة في النفس تعد من أهم الصفات التي يحتاج إليها الشخص في تعاملاته اليومية كونها تضمن له تحقيق الاحترام المتبادل في تعامله مع الآخرين من حوله، بالإضافة إلى أنها تمكنه من البدء في تجارب أخرى سواء في حياته الاجتماعية أو المهنية ومن ثم زيادة فرصته في تحقيق النجاح.
أسباب فقدان الثقة في النفس
وعن أسباب فقدان الشخص لثقته في ذاته، اوضح «فرويز»، أن فقدان الثقة في النفس يحدث نتيجة لعدة أسباب، أولها وأهمها التربية الأسرية الخاطئة، لافتًا إلى أن كثرة زج الوالدين بطفلهما في مقارنات مع باقي الأطفال والتعليق على أفعاله بشكل سلبي، ومعاقبته أو السخرية منه والتهكم عليه ولو من باب المزاح يؤدي في النهاية إلى شعور الطفل بالدونية وأنه أقل مِمَن حوله، وبالتالي يفقد الثقة في نفسه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!