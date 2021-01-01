احذر تناول مشروبات الطاقة لمدة أسبوعين يضاعف خطر الإصابة بالتهاب الكبد

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صورة الخبر: مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

يعتبر «النياسين» الذي يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، هو عنصر شائع في معظم مشروبات الطاقة. وعلى الرغم من أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مادة مضافة طبيعية، فقد تم ربطه بزيادة خطر إصابة الكبد بنسبة 50? في بعض الدراسات، حيث يشير تقريران منفصلان لحالتين أصيبا بمضاعفات ناجمة عن الإفراط في استهلاك المشروبات.

وصف التقرير الأول حالة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا قدمت للمستشفى بعد شرب 10 علب من مشروبات الطاقة يوميًا لمدة أسبوعين. وكشفت الاختبارات أنها مصابة بالتهاب الكبد الحاد، بحسب موقع express.

يقول الأطباء: «تطور التهاب الكبد الحاد لدى هذا المريض كان على الأرجح بسبب الإفراط في تناول مشروب طاقة، ونتوقع أن النياسين هو الجاني».

ووردت ملاحظات طبية مماثلة في تقرير أخر عن حالة رجل يبلغ من العمر 36 عامًا قدم للمستشفى مصابًا بألم في البطن والإرهاق، حيث استهلك ثلاث مشروبات طاقة خالية من السكر يوميا خلال العام الماضي.

وأشار الأطباء إلى أن «وظائف الكبد تدهورت بشكل تدريجي وتطلبت في النهاية إجراء عملية زرع».

وشملت الأعراض التي تم الإبلاغ عنها التعب وانخفاض الشهية وفقدان الوزن بمقدار 10 أرطال في العام قبل دخول المستشفى.

وفي حين أن مكونات مشروبات الطاقة التي تسبب إصابات الكبد غير واضحة، فقد وُجد في كثير من الأحيان أن «النياسين» له دور في المرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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