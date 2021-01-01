تعرف على أجمل ضابطة شرطة في العالم

تصدرت ضابطة شرطة في ميديلين بكولومبيا عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما وصفها الناس بأنها أجمل ضابطة شرطة في العالم.
تقوم ضابطة الشرطة «ديانا راميريز» بدوريات في شوارع ميديلين بـ كولومبيا، والتي كانت تعتبر ذات يوم أخطر مدينة في العالم،ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
وقالت في مقابلة: «إذا أتيحت لي الفرصة لاختيار مهنتي من جديد، فلن أتردّد وسأصبح ضابطة شرطة مرة أخرى، لأنه بفضل هذه المؤسسة، أصبحت ما أنا عليه الآن».
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