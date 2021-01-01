تعرف على أجمل ضابطة شرطة في العالم

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدرت ضابطة شرطة في ميديلين بكولومبيا عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما وصفها الناس بأنها أجمل ضابطة شرطة في العالم.

تقوم ضابطة الشرطة «ديانا راميريز» بدوريات في شوارع ميديلين بـ كولومبيا، والتي كانت تعتبر ذات يوم أخطر مدينة في العالم،ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وقالت في مقابلة: «إذا أتيحت لي الفرصة لاختيار مهنتي من جديد، فلن أتردّد وسأصبح ضابطة شرطة مرة أخرى، لأنه بفضل هذه المؤسسة، أصبحت ما أنا عليه الآن».

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تم ترشيح أجمل ضابطة في العالم للتو لجائزة «أفضل مؤثرة شرطية أو عسكرية لهذا العام» ضمن جوائز Instafest، والتي تهدف إلى تكريم المحترفين الذين ينشئون محتوى رقميًا يصل إلى جمهور كبير.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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