ردده دائما .. دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة



دعاء شكر الله دعاء شكر الله

دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة بين لحظة وأخرى تتبدل الأحوال، وتتغير الأمور ، وقد يتعرض الإنسان لا قدر الله لمصيبة ، وقد ينجو برحمة الله ورحمته وعندما ينجو عليه أن يتذكر دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة، سواء كان الأمر حادثة أو مرضا أو حزنا أو ضيقا مسه بسبب لأنه بالدعاء قد يكون أثرها الطيب على قلب عباده والدعاء يغير القدر فهو له مرتبة كبيرة عند الله عز وجل وبه يلطف الله بعبده المسلم، إن الحمد لله يجب أن يكون من أكثر الكلمات التي يذكرها المسلم، فالله لا يأتي إلا بالخير، ومن الدعاء الحمد لله على البلاء .. وفي السطور التالية دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة.



دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف.



دعاء شكر الله على نعمة النجاة من مصيبة اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرًا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال.

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"الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيءٍ". الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن جعلتني مسلما، وربيتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.دعاء شكر الله على نعمة الحملدعاء شكر الله على نعمة الحمل، فهي نعمة عظيمة والأولاد رزق من الله عز وجل لعباده تستوجب الشكر عليها، وعلى المسلم أن يدعوا الله أن يكون من المتقين والبارين بوالديهم ومن أعظم نعم الله عز وجل على عبده الذرية الصالحة التي تستوجب شكر الله في كل وقت وكل حين، وأن يدعوا لهما بالطاعة والراحة والأمان والخير فيبرونه في الدنيا ويدعوا لهما بعض مماتهم اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة. اللهم إنّي أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ جنيني وتيسّر لي ولادتي وأن تجعله مسلمًا مؤمنًا موحدًا لك.. ودعاء شكر الله على نعمة الحمل في السطور التالية.دعاء شكر الله على نعمة الحمل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي.- اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، ومن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.دعاء شكر الله على نعمة الحمل اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير-اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله، اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير، اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.دعاء شكر الله على نعمة الحمل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربُّ المستضعفين، اللهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل - اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.