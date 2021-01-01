المصريون في أمريكا ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي

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وقفة تأييد للرئيس السيسي



نظّم العشرات من المصريين بأمريكا وقفة أمام مقر الأمم المتحدة وقفة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والقضاء المصري.

وقالت جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية: إن المصريين من مختلف الولايات بالامم المتحدة نظّموا وقفة لتأييد موقف النائب عمرو دوريش وذلك أمام مقر الأمم المتحدة لرفض ما حدث في مؤتمر سناء سيف من عدم إتاحة الفرصة للنائب عمرو درويش لعرض رأيه، موضحة أن علاء عبدالفتاح محكوم عليه جنائيًا وليس سياسيًا.

وأضافت أن هناك لجنة عفو رئيسي تنظر أمور المحكوم عليهم وكان من الممكن أن تطلب أسرة علاء سيف من اللجنة النظر في أمره موضحة أن الحدث الأهم كان مؤتمر المناخ وليس الحديث عن احد الاشخاص المحكوم عليه جنائيًا.

وتابعت أن المصريين بالخارج يقفون مع القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات لمصلحة الوطن، لافتة الى أن المصريين بالخارج يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السياسي فيما يتخذه من قرارات.

المصدر: elbalad

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