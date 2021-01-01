المصريون في أمريكا ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي

نظّم العشرات من المصريين بأمريكا وقفة أمام مقر الأمم المتحدة وقفة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والقضاء المصري.
وقالت جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية: إن المصريين من مختلف الولايات بالامم المتحدة نظّموا وقفة لتأييد موقف النائب عمرو دوريش وذلك أمام مقر الأمم المتحدة لرفض ما حدث في مؤتمر سناء سيف من عدم إتاحة الفرصة للنائب عمرو درويش لعرض رأيه، موضحة أن علاء عبدالفتاح محكوم عليه جنائيًا وليس سياسيًا.
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