رئيسة الوزراء الإيطالية تتهم إيمانويل ماكرون بالخيانة



ميلوني تتهم ماكرون بالخيانة ميلوني تتهم ماكرون بالخيانة





اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة، في الوقت الذي يختلف فيه البلدان حول وضع المهاجرين.



وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن فرنسا جمدت خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا، في إطار اتفاقية أوروبية حول توزيع اللاجئين، كما دعت الدول الأخرى لتحذو حذوها، بعدما رفضت إيطاليا السماح برسو سفينة المنظمة غير الحكومية "Ocean Viking" التي كانت تحمل على متنها مهاجرين، وتوجهت لفرنسا بدلا من ذلك.

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كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن خطط لتحصين حدود بلاده مع إيطاليا ضد عبور المهاجرين، وفقا للصحيفة.وقالت الصحيفة إن ميلوني التي وعدت بحماية المصالح الوطنية في أوروبا، تجد نفسحا حاليا في وضع يهدد بإلحاق ضرر بإيطاليا وتركها معزولة في أوروبا.فيما عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن دهشتها من رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، وذكرت أن إيطاليا قد استقبلت 90 ألف مهاجر في العام الجاري.والأسبوع الجاري، منعت السلطات الإيطالية السفينة Ocean Viking التي تملكها مؤسسة "SOS Méditerranée" والمخصصة لإنقاذ المهاجرين المحاولين عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا، من دخول أحد موانئها، واضطرت بعد ذلك لمغادرة سواحل صقلية متجهة نحو فرنسا، مازاد الخلاف بين الحليفين الأوروبيين.وكانت ميلوني أكدت أن خطة إعادة توزيع المهاجرين التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لم تحقق أهدافها، موضحة أنه من بين 8 آلاف شخص كان عليهم أن يغادروا إيطاليا، تم نقل 117 فقط، منهم 38 إلى فرنسا.واعتبرت أن إيطاليا "لا يمكن أن تكون ميناء أوروبا لجميع المهاجرين القادمين من إفريقيا"، داعية إلى إنشاء مهمة بحرية أوروبية لمنع المغادرين من شمال إفريقيا من عبور ا لحدود.وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أسابيع فقط من وصولها للحكم، أظهرت ميلوني قائدة الائتلاف اليميني الحاكم تشددها تجاه المهاجرين، عبر خطوات عدة آخرها رفض رسو سفينة الإنقاذ بموانئها.يشار إلى أن إيطاليا هي المستفيد الأكبر من بين دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، مما يسمى بالصندوق الأوروبي للتعافي والمرونة حيث تحصل على حوالي 200 مليار يورو (204.28 مليار دولار).