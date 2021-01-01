خلطة طبيعية تزيل شعر الوجه وتساعد على تفتيح وترطيب البشرة



خلطة طبيعية تزيل شعر الوجه خلطة طبيعية تزيل شعر الوجه



تشعر الكثير من الفتيات بالإحراج نتيجة لظهور شعر الوجه فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتفتشين عن أسهل وأسرع طريقة يمكنك من خلالها التخلص سريعا من شعر الوجه إليك هذه الوصفة السحرية التى لن تجعلك تتخلصين من شعر الوجة فقط ولكن تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.







إزالة الشعر بالنشاء، طريقة سحرية، بسلاسة وسرعة، وبدون التعرض للألم المصاحب لانتزاع الشعر ، وان استخدام النشا لإزالة الشعر يؤخر نمو الشعر لفترات طويلة.

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خلطة النشا و بياض البيض:مكونات خلطة إزالة شعر الوجه نهائيا بالنشا بحسب ما نشره موقع هيلثي.مكونات خلطة التخلص من شعر الوجةبياض البيض.السكر .نشا الذرة.طريقة تحضير ماسك إزالة شعر الوجه نهائيا بالنشا:يتم خلط بياض البيض مع ملعقة من السكر ونصف ملعقة من النشا ضمن وعاء بشكل جيد.كما يتم تطبيق الخلطة ووضعها على الوجه في الأماكن التي يراد إزالة الشعر منها.يجب ترك هذه الخلطة على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم نزعها من على الوجه باستخدام قطعة قماش.يغسل الوجه بالماء البارد ويكون الهدف من ذلك إغلاق مسامات بشرة الوجه.تساهم هذه الخلطة في إزالة شعر الوجه من أول استخدام ولكن لإزالته بشكل نهائي يجب المداومة على استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.