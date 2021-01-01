بعد التحريض علي حمل السلاح والفوضي .. عقوبات تنتظر معتز مطر ومحمد ناصر



معتز مطر ومحمد ناصر معتز مطر ومحمد ناصر



أفشل الشعب المصري خطة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضي والإرهاب في مصر وأعطوا درسا قاسيا لكل هؤلاء الخونة المحرضين علي حمل السلاح والعنف من الخارج امثال معتز مطر ومحمد ناصر

عقوبات حمل السلاح والفوضي

وقال أسامه خليل المحامي بالاستئناف أنه نص القانون فى المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات



وتنص المادة 171 تنص علي أن كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه بكتابة أو رسوم رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.



وتنص المادة 174 علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري

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ثانيا يعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها