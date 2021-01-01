تعرفي عليها .. علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد



أعراض التوحد أعراض التوحد



التوحد هو اضطراب طيفي يؤثر على كيفية إدراك الشخص للعالم وتفاعله مع الآخرين ومحيطهم، يمكن أن يؤدي الاضطراب إلى صعوبة المشاركة في الحياة اليومية، يستخدم الأطباء ثلاثة مستويات لوصف التوحد.



المستوى 1: قد يكون الشخص قادرًا على عيش حياة مستقلة نسبيًا بأقل قدر من الدعم.

المستوى 2: الدعم الكبير ضروري لمساعدة الشخص على التواصل والتعامل مع التغيير.

المستوى 3: قد يحتاج الفرد إلى الاعتماد على الآخرين لمساعدته على التعامل مع الحياة اليومية ، لكن الأدوية والعلاج يمكن أن يساعدا في إدارة بعض التحديات.

يمكن أن يساعد التقييم المبكر والنهج الفردي الطفل المصاب بالتوحد أو البالغ على تطوير المهارات التي تسمح له بالعيش باستقلالية قدر الإمكان.



أعراض التوحد

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يمكن أن يكون للتوحد تأثيرات اجتماعية وسلوكية على الفرد في المواقف الاجتماعية ، قد يجدون ما يلي صعبًا:بدء أو الحفاظ على محادثةالاستجابة بشكل مناسب للآخرينمناقشة اهتماماتهم بالتفصيلالحفاظ على التواصل البصريباستخدام تعابير الوجه التي تتوافق مع سياق الاتصالفهم منظور شخص آخرقد يشمل سلوك الشخص:القيام بأعمال متكررة ، مثل التأرجح من جانب إلى آخر أو قول نفس الشيء مرارًا وتكرارًايبتعدون عن الآخرينوجود اهتمام شديد بموضوع معينتطوير مستوى عالٍ من المهارة في مجالات معينة ، مثل الرياضيات أو الفنيواجهون صعوبة في التأقلم مع التغييرات التي تطرأ على روتينهم أو بيئتهمالانشغال بأجزاء معينة من شيء ما ، مثل العجلات في السيارةأن تكون أكثر أو أقل حساسية للتنبيه الحسي - مثل الضوضاء العالية - مقارنة بالأشخاص ذوي النمط العصبيتواجه مشاكل في النومفي بعض الحالات ، قد يؤثر التوحد على توازن الشخص وتنسيقه ومهاراته الحركية.