تعرفي عليها .. علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد

التوحد هو اضطراب طيفي يؤثر على كيفية إدراك الشخص للعالم وتفاعله مع الآخرين ومحيطهم، يمكن أن يؤدي الاضطراب إلى صعوبة المشاركة في الحياة اليومية، يستخدم الأطباء ثلاثة مستويات لوصف التوحد.
المستوى 1: قد يكون الشخص قادرًا على عيش حياة مستقلة نسبيًا بأقل قدر من الدعم.
المستوى 2: الدعم الكبير ضروري لمساعدة الشخص على التواصل والتعامل مع التغيير.
المستوى 3: قد يحتاج الفرد إلى الاعتماد على الآخرين لمساعدته على التعامل مع الحياة اليومية ، لكن الأدوية والعلاج يمكن أن يساعدا في إدارة بعض التحديات.
يمكن أن يساعد التقييم المبكر والنهج الفردي الطفل المصاب بالتوحد أو البالغ على تطوير المهارات التي تسمح له بالعيش باستقلالية قدر الإمكان.
أعراض التوحد
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