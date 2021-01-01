توضح دراسة جديدة عملية تكوين قشرة كوكب المريخ



كوكب المريخ كوكب المريخ

اعتقد العلماء في السابق أن أصل قشرة كوكب المريخ تيتكون من صخور البازلت.



لكن دراسة جديدة تشير إلى أن مناطق معينة من قشرة كوكب المريخ تحتوي على سيليكا أعلى مما كان متوقعًا.



تعقيبًا على هذا الأمر قالت “فاليري بايري”؛ الأستاذة المساعدة في جامعة أيوا التي قادت الدراسة:

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“هناك قدر أكبر من السيليكا في التركيب؛ ما يجعل الصخور ليست بازلتية”.وأضافت: “هذا يخبرنا كيف أن القشرة التي تشكلت على المريخ هي بالتأكيد أكثر تعقيدًا مما كنا نعرفه”.? تفاصيل الدراسة:وقد اعتمدت “بايري” وفريقها على بيانات من مركبة استكشاف المريخ المدارية، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لدراسة تكوين قشرة المريخ في نصف الكرة الجنوبي.نتيجة لذلك اكتشفوا معدن الفلسبار، الذى يرتبط بتدفقات الحمم الغنية بالسيليكا وليس البازلت.ويروج هذا الاكتشاف لنظرية مختلفة حول تطور قشرة كوكب المريخ.هذه النظرية تشير إلى أن القشرة تشكلت في مراحل متعددة، والتي ستكون عملية أكثر تعقيدًا من تبريد محيط من الصهارة الضخمة.وأوضحت “بايري”: “كانت هناك مركبات على السطح لاحظت وجود صخور سيليسية أكثر من بازلتية”.وتابعت “لذلك كانت هناك أفكار مفادها أن القشرة يمكن أن تكون أكثر سلاسة، لكننا لم نعرف أبدًا، وما زلنا لا نعرف، كيف تشكلت القشرة المبكرة، أو كم عمرها؛ لذا لا يزال هناك نوع من الغموض”.أخيرًا يذكر أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للمساعدة في كشف هذه الألغاز.هذه الألغاز إذا تم كشفها فسوف تساعد العلماء في تحديد المزيد حول تكوين القشرة على كوكب الأرض أيضًا.– نبذة عن كوكب المريخالمريخ أو الكوكب الأحمر هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، وهو الجار الخارجي للأرض ويصنف كوكبًا صخريًا من مجموعة الكواكب الأرضية.أما لقب “الكوكب الأحمر” فسببه لون الكوكب المائل إلى الحمرة أو الاحمرار بفعل نسبة غبار أكسيد الحديد الثلاثي العالية على سطحه وفي جوه.ويبلغ قطر المريخ حوالي 6792 كم، وهو بذلك مساوٍ لنصف قطر الأرض وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد.وتقدر مساحته بربع مساحة الأرض، ويدور المريخ حول الشمس في مدار يبعد عنها بمقدار 228 مليون كم تقريبًا؛ أي 1.5 مرة من المسافة الفاصلة بين مدار الأرض والشمس.والمريخ له قمران، يسمى الأول “ديموس”؛ أي الرعب باللغة اليونانية، والثاني “فوبوس”؛ أي الخوف.