جوالات شاومي بالفئة المتوسطة العُليا 2022 في السوق السعودي

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قدمت شركة شاومي في السوق السعودي مطلع اكتوبر الجاري سلسلة هواتف Xiaomi 12T الجديدة كُليًا، وهذا بالتزامن مع الكشف عنها في الأسواق العالمية، وجاءت هذه السلسلة بجوالين من أقوى الجوالات التي تنافس في الفئة المتوسطة العُليا، كما ان لشاومي هواتف أخرى تنافس بنفس الفئة، سنوضحها لكم في هذا المقال.



Xiaomi 12T

جوال Xiaomi 12T يمتاز بالخامات الخارجية الزجاجية الفخمة، مع إطار من البلاستيك المُقوى، ولا يعتبر وزنه خفيف فهو يبلغ 202 جرام، كما تبلغ سماكته 8.6 مللي، ويدعم الجوال تشغيل شريحتين 5G لكنه لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي، ويأتي بواجهة شاومي MIUI 13 بنظام تشغيل Android 12، وسماعات Stereo خارجية.



تأتي شاشة الجوال من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة دقتها FHD+ ويبلغ معدل كثافة البيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة، فضلًا عن معدل تحديث 120 إطار في الثانية وسطوع يصل الى 900 شمعة، والشاشة تكون محمية بطبقة حماية معتمدة Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.

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ويأتي الجوال بمعالج ميدياتك Dimensity 8100 الترا فائق الأداء بدقة تصنيع 5 نانو ميتر ومعالج رسومي Mali-G610، وتبلغ مساحة التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وتأتي الرامات في الجوال من نوع LPDDR5 والذاكرة نوعها UFS 3.1، ويأتي الجوال ببطارية 5000 مللي امبير تدعم الشحن فائق السرعة 120 وات.سعر جوال Xiaomi 12Tاما على جانب الكاميرات فتأتي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بها مثبت بصري لتثبيت الفيديوهات، العدسة الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي للتصوير بزاوية واسعة، العدسة الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Macro، والكاميرا السيلفي 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.وجاء سعر جوال Xiaomi 12T في السوق السعودي للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 2000 ريال سعودي، وهو متاح للبيع بضمان 24 شهر من الوكيل مع هدية مجانية قيمتها 900 ريال وهي عبارة عن بطاقة حماية الشاشة لتغيير الشاشة مجانًا.Poco F4 GTيأتي جوال Poco F4 GT بخامات خارجية زجاجية فاخرة مع إطار معدني، بوزن يبلغ 210 جرام وسماكه تبلغ 8.5 مم، كما يدعم الجوال أيضًا تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة، ويأتي الجوال بـGaming Triggers لتستخدمها في الألعاب، مع السماعات الـStereo فائقة الأداء من JBL لتحصل على تجربة متكاملة.شاشة الجوال تأتي AMOLED حجمها 6.67 بوصة دقتها FHD+ وكثافة بيكسلاتها 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 800 شمعة ومعدل تحديث 120 إطار في الثانية، والشاشة محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus، ويعمل الجوال بنظام تشغيل Android 12 وواجهة شاومي MIUI 13.معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1 الرائد بدقة تصنيع 4 نانو ميتر ومعالج رسومي Adreno 730، وهو معالج رائد فائق الأداء، مع رامات نوعها LPDDR5 وذاكرة من نوع UFS 3.1 لضمان الحصول على أقوى تجربة أداء مُمكنة، وبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4700 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة فائقة 120 وات.ثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير عن قُرب، والكاميرا الأمامية واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، وبشكل عام الجوال لا يهتم بتقديم أداء ممتاز من الكاميرات.ويبلغ سعر جوال Poco F4 GT في السوق السعودي للنسخة التي تأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 2400 ريال سعودي بضمان 24 شهر من الوكيل.Xiaomi 12T Proيُقدم جوال Xiaomi 12T Pro من شاومي بخامات خارجية زجاجية مع إطار بلاستيك، مع وزن 205 جرام وسماكة 8.6 مللي، ويأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53، مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي، فضلًا عن شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 إطار بالثانية.ويأتي أيضًا الجوال بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 + جين 1 بمعمارية تصنيع 4 نانو ميتر ومعالج رسومي Adreno 730، مع ذاكرة نوعها UFS 3.1 ورامات نوعها LPDDR5، وواجهة شاومي MIUI 13 بنظام تشغيل Android 12، ودعم سماعات Stereo خارجية Harman Kardon فاخرة، وبطارية 5000 مللي امبير تدعم الشحن الفائق 120 وات.جوال Xiaomi 12T Proاما عن الكاميرات فالعدسة الخلفية الأساسية تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 مُزودة بمثبت بصري، العدسة الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مُخصصة للتصوير بزاوية واسعة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.ويبلغ سعر جوال Xiaomi 12T Pro في السوق السعودي للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 2700 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 900 ريال سعودي مجانًا وهي كارت ضمان لتغيير الشاشة.