اسعار جوالات ايفون في السعودية – نوفمبر 2022

تعتبر جوالات ايفون من شركة ابل هي واحدة من أشهر الجوالات على مستوى العالم، وتعتبر شركة ابل من أكثر الشركات التي تحقق المبيعات في السوق العالمي، لذلك نجد قبول ضخم على تلك الجوالات محليًا، واليوم سوف نستعرض اسعار جوالات ايفون في السعودية من الأرخص للأغلى محدثة لشهر نوفمبر 2022.



جوال iPhone SE

يعتبر iPhone SE هو أرخص جوالات ابل المتاحة بالسوق السعودي، وهو يُقدم مواصفات قوية من معالج A15 Bionic وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل فائقة الأداء مع عدسة أمامية 7 ميجا بيكسل، لكن يأتي مع شاشة صغيرة بحجم 4.7 بوصة دقتها HD+، بالإضافة الى بطارية تدعم الشحن بقدرة 18 وات وتدعم الشحن اللاسلكي.



ويبلغ سعر iPhone SE في السعودية للنسخة الـ128 جيجا مع 3 جيجا رام حوالي 1700 ريال سعودي، بينما جاء سعر النسخة الـ256 جيجا مع 3 جيجا رام حوالي 2150 ريال سعودي.

جوال iPhone XRاما عن iPhone XR فهو لا يعتبر جوال جديد من ابل، لكنه مازال متاح للبيع بالسوق السعودي، وهو يمتاز بالتصميم العصري، وشاشة كبيرة 6.1 بوصة لكن بدقة HD+ مع معالج A12 Bionic يقدم اداء مقبول، بالاضافة الى كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وكاميرا امامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.ويبلغ سعر iPhone XR في السعودية للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 64 جيجا بسعر حوالي 2100 ريال سعودي.جوال iPhone 12 Miniويتوفر الجوال بشاشة OLED فائقة بحجم 5.4 بوصة بدقة FHD+ مع معالج A14 Bionic، وكاميرا خلفية مُزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل للرئيسية F/1.6 بها مثبت بصري، وبدقة 12 ميجا بيكسل F/2.4 للثانوية للتصوير الواسع، فضلًا عن عدسة أمامية 12 ميجا بيكسل F/2.2، مع بطارية تدعم الشحن بقدرة 20 وات وتدعم الشحن اللاسلكي.ويبلغ سعر iPhone 12 Mini في السعودية للنسخة الـ64 جيجا بسعر حوالي 2500 ريال سعودي، والنسخة الـ128 جيجا بسعر حوالي 2600 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجا بسعر حوالي 2900 ريال سعودي.جوال iPhone 12يأتي الجوال مع شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة بدقة FHD+ مع معالج A14 Bionic وكاميرا خلفية مُزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل F/1.6 للأساسية وبدقة 12 ميجا بيكسل F/2.4 للثانوية المخصصة للتصوير الواسع، والسيلفي 12 ميجا بيكسل F/2.2، ويمتاز الجوال ببطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات وتدعم الشحن لاسلكيًا.ويبدأ سعر iPhone 12 في السعودية للنسخة الـ128 جيجا بسعر حوالي 2700 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجا بسعر حوالي 3830 ريال سعودي.جوال iPhone 12 Proيأتي الجوال مع شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة بدقة FHD+، ومعالج A14 Bionic، وثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 12 ميجا بيكسل F/1.6، والثانية 12 ميجا بيكسل F/2.4 للتصوير الواسع، الثالثة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Telephoto، والسيلفي 12 ميجا بيكسل F/2.2، مع بطارية تدعم الشحن بقدرة 20 وات وتدعم الشحن اللاسلكي.ويأتي سعر iPhone 12 Pro في السعودية للنسخة الـ256 جيجا بسعر حوالي 3800 ريال سعودي، والنسخة الـ512 جيجا بسعر حوالي 4200 ريال سعودي.جوال iPhone 13 Miniشاشة OLED بحجم 5.4 بوصة بدقة FHD+ مع معالج A15 Bionic وكاميرا خلفية مُزدوجة، 12 ميجا بيكسل F/1.6 للرئيسية وبدقة 12 ميجا بيكسل F/2.4 للثانوية المخصصة للتصوير بزاوية واسعة، وعدسة أمامية 12 ميجا بيكسل F/2.2، بالإضافة الى بطارية تدعم الشحن بقدرة 18 وات وتدعم الشحن اللاسلكي.يصل سعر iPhone 13 Mini في السعودية للنسخة الـ256 جيجا حوالي 2700 ريال سعودي، والنسخة الـ512 جيجا حوالي 3000 ريال سعودي.جوال iPhone 13 Proيُقدم الجوال شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة بدقة FHD+، ومعالج A15 Bionic، بالإضافة الى ثلاثة كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، منهم عدسة رئيسية وعدسة تصوير بزاوية واسعة وعدسة للزوم، وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل مع مستشعر للعزل، بالإضافة الى بطارية تدعم الشحن بقدرة 23 وات وتدعم الشحن اللاسلكي.ويبلغ سعر iPhone 13 Pro في السعودية للنسخة الـ128 جيجا حوالي 3950 ريال سعودي، والنسخة الـ256 جيجا حوالي 4300 ريال سعودي، والنسخة الـ512 جيجا حوالي 5000 ريال سعودي، والنسخة الـ1 تيرا حوالي 5600 ريال سعودي.جوال iPhone 14 / 14 Plusوتأتي جوالات ابل iPhone 14 و iPhone 14 Plus بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة او 6.7 بوصة بدقة FHD+، مع معالج A15 Bionic وكاميرا خلفية مُزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل للرئيسية وللمُخصصة للتصوير الواسع، وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع بطاريبة بسعة 4300 مللي امبير في Plus وسعة 3200 مللي امبير في النسخة العادية.يبدأ سعر iPhone 14 في السعودية للنسخة الـ128 جيجا بسعر 3500 ريال سعودي، والنسخة الـ256 جيجا بسعر 4000 ريال سعودي، والنسخة الـ512 جيجا بسعر 4800 ريال سعودي، اما عن سعر iPhone 14 Plus في السعودية فيبدأ من 3900 ريال للنسخة الـ128 جيجا، والنسخة الـ256 جيجا بسعر 4400 ريال سعودي.جوال iPhone 14 Pro / 14 Pro Maxوتأتي الجوالات بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة او 6.7 بوصة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 إطار في الثانية، بمعالج A16 Bionic، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسة 12 ميجا بيكسل للتقريب وعدسة 12 ميجا بيكسل للتصوير الواسع، وكاميرا سيلفي 12 ميجا بيكسل، وبطارية تدعم الشحن السريع وتدعم الشحن اللاسلكي.ويبدأ سعر iPhone 14 Pro في السعودية للنسخة الـ128 جيجا بسعر 4700 ريال سعودي، والنسخة الـ256 جيجا بسعر 5200 ريال سعودي، والنسخة الـ512 جيجا بسعر 6200 ريال سعودي، ويبلغ سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية لنسخة 256 جيجا بسعر 5700 ريال سعودي، ونسخة 512 جيجا بسعر 6700 ريال سعودي.