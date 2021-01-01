تكشف اوبو عن هاتف Oppo A58 الجديد بصورة رسمية في الخارج



Oppo A58 Oppo A58

كشفت شركة اوبو في الخارج بشكل رسمي عن هاتف Oppo A58 الجديد كُليًا، والذي يأتي في الفئة الإقتصادية، ويتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، كما يتميز بتقديمه لمجموعة مواصفات متكاملة لكنها ليست الأقوى، حيث تهتم شركة اوبو عامًة في هواتفها بتقديم تجربة متوازنه مستقره.



مواصفات Oppo A58 :-

وزن 188 جرام

ابعاد الهاتف 163.8x75x8 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل

الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ذاكرة خارجي

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز

معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

واجهة اوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2 والرامات نوعها LPDDR4x



كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo

الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type C

ألوان الهاتف الأسود والأزرق والأزرق الفاتح

A58 Colorsجاء الكشف عن هاتف Oppo A58 بشكل رسمي بالسوق الصيني، كما تم الكشف عن سعر اعلى نسخة متاحة منه والتي تأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام وجاءت بسعر يُعادل 235 دولار او حوالي 5700 جنية مصري.

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ويعتبر الهاتف متوازن الى حد كبير، حيث يُقدم تصميم خارجي أنيق مع شاشة لا تعتبر الأفضل لكنها بمعدل تحديث مرتفع، مع معالج ليس الأقوى من حيث الأداء لكنه داعم للـ5G، وكاميرات أيضًا لا تعتبر الأفضل كأرقام، ويتميز الهاتف بدعم سماعات Stereo خارجية بالإضافة الى البطارية الداعمة للشحن السريع.