تكشف اوبو عن هاتف Oppo A58 الجديد بصورة رسمية في الخارج

كشفت شركة اوبو في الخارج بشكل رسمي عن هاتف Oppo A58 الجديد كُليًا، والذي يأتي في الفئة الإقتصادية، ويتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، كما يتميز بتقديمه لمجموعة مواصفات متكاملة لكنها ليست الأقوى، حيث تهتم شركة اوبو عامًة في هواتفها بتقديم تجربة متوازنه مستقره.
مواصفات Oppo A58 :-
وزن 188 جرام
ابعاد الهاتف 163.8x75x8 مم
خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل
الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ذاكرة خارجي
شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز
معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2
واجهة اوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12
مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2 والرامات نوعها LPDDR4x
كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo
الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type C
ألوان الهاتف الأسود والأزرق والأزرق الفاتح
A58 Colorsجاء الكشف عن هاتف Oppo A58 بشكل رسمي بالسوق الصيني، كما تم الكشف عن سعر اعلى نسخة متاحة منه والتي تأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام وجاءت بسعر يُعادل 235 دولار او حوالي 5700 جنية مصري.
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