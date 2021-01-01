تشوّق سوبارو لامبريزا 2024 الجديدة



سوبارو سوبارو

كشفت سوبارو عن صورة تشويقية لسيارتها امبريزا 2024 تعرض لمحة سريعة لمقدمة السيارة.



لا تعرض الصورة الكثير كما أن الشركة لم تتحدث عن التفاصيل، تبدو المصابيح محافظة على أسلوب الشركة مع ملاحظة الشبك الرياضي. تقول الشركة أن امبريزا ستأخذ “براعتها وقدراتها وأسلوبها إلى أماكن جديدة”.



من المتوقع أن تحمل السيارة خيارات من المحركات تشمل محرك 2.0 لتر ومحرك 2.5 لتر، وعلى كل حال ستكشف الشركة عن السيارة الأسبوع القادم.