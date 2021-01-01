كشف مانسوري عن حزمة تعديل مازيراتي MC20



مازيراتي MC20 مازيراتي MC20

كشف مانسوري عن حزمة تعديل جديدة تعود لأسلوب شركة التعديل الجريئ والجذري في التغييرات، وتقدم الشركة هذه الحزمة لسيارة مازيراتي MC20.



جدير بالذكر أن الحزمة ليست مكتملة بعد، ولكن يبدو أن حماس مانسوري للفكرة دفعها للكشف عنها بشكل مبدئي. وتجعل التعديلات السيارة تبدو كنسخة خارقة مخصصة للحلبات.



تشمل التعديلات الخارجية زوائد أيروديناميكية كاملة من الكربون فايبر، وتقدم مانسوري رزمة تعديل تجعل السيارة أقرب للأرض بـ25 ميليمتر. ولم تتحدث الشركة عن تعديلات المحركات التي من المرجح أن تنتج أكثر قليلاً من سيارة المصنع ذات الـ620 حصان.