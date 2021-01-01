ستطلق لامبورغيني سيارة كهربائية في 2028

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لامبورغيني

إلى جانب عمل لامبورغيني على إضافة التقنيات الكهربائية لجميع سياراتها فإن سيارة جديدة ستصل لتشكيلة لامبورغيني عام 2028 لتكون السيارة الرابعة كهربائية بالكامل..

من المقرر أن تكون السيارة الجديدة “أكثر قابلية للاستخدام اليومي بمزيد من الخلوص الأرضي”. وأن تأتي كسيارة كوبيه لأربع ركاب بتصميم 2 + 2 وبابين. وستنضم لتشيكلة الشركة الحالية التي تشمل سيارة كوبيه رياضية، وسيارة SUV بالإضافة لسيارة كوبيه خارقة.

جدير بالذكر أن بيان لامبورغيني كان واثقاً من أن مهندسي الشركة وجدوا طرقاً للتعامل مع الوزن الزائد للسيارات الكهربائية، وتثق الشركة من أن العملاء الجدد لن يشتكوا من أن السيارة ثقيلة للغاية.

المصدر: سعودى شفت

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