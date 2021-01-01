قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم



الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية

أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية عن شراء 10 مباريات من مونديال كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري.



وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، على حصولها على حقوق بث 10 مباريات من كأس العالم (قطر 2022).



وأوضحت أن من بين الـ10 مباريات التي تحصلت على حقوق بثها توجد مباريات المنتخب المغربي.

قد يعجبك أيضا...

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.قائمة منتخب المغربوتضم القائمة 26 لاعبا، من بينهم لاعبين محترفين ومحليين، كما سجلت عودة لاعب الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله، مقابل استبعاد كل من أيوب الكعبي وسفيان الرحيمي.وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:* حراس المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - رضا التكناوتي.* الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف داري - جواد الياميق - يحيى عطية الله - بدر بانون.* خط الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد الصابيري - سليم أملاح - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس - يحيى جبران.* الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - أمين حارث - عبد الصمد الزلزولي - زكرياء أبوخلال - إلياس الشاعر - يوسف النصيري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.المجموعة السادسةوأوقعت قرعة المونديال، منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.