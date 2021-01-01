قائمة الحكام العرب المشاركين في إدارة مباريات مونديال قطر 2022



مونديال قطر 2022 مونديال قطر 2022



وصل 36 من الحكام المقرر إدارتهم منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 إلى الدوحة بعد اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وأطلق جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عليهم اسم "الفريق الأول" وهو اسم يظهر على لباسهم الرسمي في بطولة كأس العالم بقطر 2022.



وقال السويسرى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فى تصريحات له مخاطبا حكام كأس العالم أنتم فريق الفيفا .. أنتم فريقنا وأنتم في الواقع أهم فريق في البطولة لأنه بدونكم لا توجد كرة قدم؛ لا يوجد كأس العالم للفيفا".حظا سعيدا لهم جميعا

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