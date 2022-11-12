أسعار العملات فى مصر اليوم اليوم السبت 12-11-2022 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 12-11-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهد تحديث البنك الأهلي المصري لسعر الصرف مساء الجمعة تخطي الجنيه الإسترليني لسعريّ الدولار واليورو، فيما كسر اليورو حاجز الـ 25 جنيهًا في سعر البيع، ولوحظ ثبات أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد جريدة المال سعر العملات، استنادًا للبنك المركزي المصري بحسب متوسط صرف العملات، وأسعار الصرف في 12 بنك آخر.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.75 جنيه للشراء، 79.02 للبيع.



سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.سعر اليورو اليوم: 24.23 جنيه للشراء، 24.32 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك العربي الافريقي الدولي: 24.36 جنيه للشراء، 24.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.ميد بنك: 24.40 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.بنك المشرق: 24.40 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكبنك سايب: 78.71 جنيه للشراء، 79.32 للبيع.البنك المصري الخليجي: 75.70 جنيه للشراء، 79.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 للبيع.البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، 79.32 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك مصر: 24.18 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.73 جنيه للشراء، 25.05 للبيع.بنك الإسكندرية: 24.18 جنيه للشراء، 24.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، 24.83 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك سايب: 6.38 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.بنك المشرق: 6.44 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 6.43 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.بنك قناة السويس: 6.44 جنيه للشراء، 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكميد بنك: 28.25 جنيه للشراء، 28.47 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك الإسكندرية: 27.63 جنيه للشراء، 28.48 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.73 جنيه للشراء، 27.90 للبيع.البنك التجاري الدولي: 27.69 جنيه للشراء، 28.47 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك العربي الافريقي الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.بنك قناة السويس: 6.61 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.البنك المصري الخليجي: 6.64 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.