سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في مصر، نشاط الساعات الأولى على التراجع الذي شهدته السوق المحلية قبل نهاية يوم الجمعة.



سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1434 جنيهًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1255 جنيها، ووصلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1075 جنيهًا، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ836 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب، بعد انخفاضه في نهاية يوم الجمعة بإجمالي 40 جنيهًا، في السوق المحلية، نحو 10040 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، تعاملات الصباح في الدول العربية، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.92 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 195.18 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 186.30 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 159.69 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 124.20 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 208.38 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 191.01 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 182.33 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 156.28 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.55 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.40 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.95 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.23 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13.05 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.15 دينار.