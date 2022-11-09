أسعار طبق البيض تصل إلى 68 جنيها بالمنافذ

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة، ساهم في تحقيق الإتاحة بشكل كبير.







وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن «مصر تشهد وفرة من معظم المنتجات»، موضحًا أن الوزارة تحرص على الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، واستغلال فكرة الإتاحة من المنتجات الزراعية والغذائية بشكل كامل.

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وأشار إلى الربط بين منافذ وزارة الزراعة و«أمان» و«وطنية» ومبادرة «كلنا واحد» بصورة مباشرة لتحقيق هذا الأمر، قائلًا إن أسعار طبق البيض تصل إلى 68 جنيهًا، نظرًا للحرص على الربط المباشر، بما يعود بالمنفعة على المنتج والمستهلك.وفي سياق آخر، ذكر متحدث الزراعة، أن قمة المناخ لها تأثير إيجابي على القطاع، من خلال مبادرات حشد الإمكانيات والموارد، لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.وتابع: «مصر من الدول التي لم تساهم في الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، لكننا تأثرنا بشكل كبير، والقمة تتضمن التزام كل الأطراف بتعهداتها؛ لمواجهة تلك الظواهر المناخية التي تؤثر على العالم أجمع».وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء