اسعار النفط.. تخفيف قيود كورونا في الصين يحد من الخسائر الأسبوعية

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صورة الخبر: النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة، لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وخلال جلسة الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9 بالمئة، إلى 88.96 دولار للبرميل، خلال جلسة الجمعة، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجع الخامان خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.

ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما زادت الأسعار أيضا الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الأعضاء يرون "ضبابية" في الاقتصاد العالمي قبل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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