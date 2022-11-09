اسعار النفط.. تخفيف قيود كورونا في الصين يحد من الخسائر الأسبوعية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة، لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وخلال جلسة الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9 بالمئة، إلى 88.96 دولار للبرميل، خلال جلسة الجمعة، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع.
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