ينتقد رئيس البنك الدولي خطة دائني تشاد لعدم خفضها الديون

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه يشعر بقلق عميق بشأن قدرة تشاد على سداد ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار على المدى الطويل لأن الاتفاق الذي توصل إليه دائنو الدولة الأفريقية لا يدعو إلى أي تخفيض فعلي للديون.
وأكدت تشاد، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية غلينكور ودائنين آخرين ولكن المصادر قالت إن الاتفاق لن يخفض مستوى الدين الإجمالي.
وقال مالباس "هذه مشكلة يواجهونها على المدى الطويل. التحدي هو أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الدائنين لا يقلل من الدين ... لا يوجد انخفاض في صافي القيمة الحالية".
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