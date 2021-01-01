لمكافحة الانتحال..تُعيد تويتر الشارات الرسمية لحسابات الشركات البارزة..

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أعادت شركة "تويتر" الشارات "الرسمية" للحسابات البارزة، لمكافحة مشكلة متزايدة، تتمثل في انتحال المستخدمين علامات تجارية كبرى.







وفقا لوكالة بلومبرج ، ظهرت الشارة الزرقاء مرة أخرى، أسفل ملفات الشركات ووسائل إعلام رئيسية.

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كانت علامة التعريف قد تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن يتم إلغاؤها.مع تجازوات «ماسك» بإدارة البيانات.. تويتر تواجه غرامات بالملياراتوتكافح شركة "تويتر" ضد حسابات لمحتالين، منذ أن سمحت الشركة لدافعي قيمة الاشتراكات، بالحصول على علامات زرقاء، تم التحقق منها.وذكر مركز الدعم لـ"تويتر" اليوم الجمعة؛ "لمكافحة الانتحال، أضفنا تصنيفا رسميا لبعض الحسابات".من جهة أخرى تراقب هيئة تنظيمية أمريكية "بقلق عميق"الأحداث في تويتر، بعد أنباء عن استقالة كبار مسؤولي الخصوصية والامتثال في منصة التواصل الاجتماعي.وقالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، في بيان صدر أمس الخميس، إن المالك الجديد إيلون ماسك "ليس فوق القانون".وقالت الهيئة التنظيمية "لا يوجد رئيس تنفيذي أو شركة فوق القانون، ويجب على الشركات اتباع الاتفاق الذي تم توقيعه معنا".وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية لديها "أدوات جديدة لضمان الامتثال، ونحن على استعداد لاستخدامها".